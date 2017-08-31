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В американском штате Техас количество погибших в результате урагана «Харви» возросло до как минимум 37 человек.

Ранее сообщалось о 30 жертвах.

Среди погибших также сержант полиции Стив Перез, который утонул во время выполнения своих обязанностей, сообщает УНИАН со ссылкой на CNN.

В частности, отмечается, когда бесчисленное количество жителей города Хьюстон все еще ждут спасения, тропический ураган поглотил другие города в Техасе.

Из-за урагана, который оставил тысячи жителей Хьюстона в трудном положении в затопленных домах, возникла необходимость эвакуации людей даже из центров для оказания помощи и учреждений для временного жилья, где горожане искали убежища.

Напомним, ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. По данным метеорологов, это самый мощный шторм в США за последние 10 лет. 

 
ForUm

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