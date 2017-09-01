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Российско-белорусские военные учения могут закончиться попыткой прорыва бойцов без знаков различия в сторону Калининградской области. Об этом заявил спикер Генерального штаба Вооруженных сил полковник Владислав Волошин в эфире Эспрессо.TV.

«Там есть Сувалкський коридор, который Беларусь и российскую Калининградскую область разъединяет. Это довольно небольшое расстояние, это Польша и Литва. И провести в этом коридоре такую операцию с «ихтамнетами» достаточно просто. Как показали события в Крыму и на Донбассе», - пояснил Волошин.

Еще одной опасностью этих учений он назвал угрозу того, что определенная часть российского вооруженного контингента может остаться в Беларуси.

«Россия заявила, что она ввела в Беларусь 3 тыс. военных. При этом, сколько она на самом деле ввела, никто не знает, она может 3 тыс. вывести. 3-и ввела, 3-и вывела... А сколько реально она там может оставить? Мы не исключаем этой возможности (того что часть россиян, которые будут принимать участие в учениях, оставят в Беларуси. - Ред.)», - отметил спикер Генштаба.

При этом он напомнил высказывание Путина «их там нет». «Их там тоже «не будет». Они так же могут спрятать их в Беларуси и сказать: «Это не наши военные», - подчеркнул Волошин.

Напомним, на 14-20 сентября запланированы российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017».

Белорусско-российские учения «Запад-2017» являются масштабными, и нельзя исключить во время их проведения инцидентов и нарушения границ.

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский не исключил, что учения «Запад-2017» являются масштабными, и нельзя исключить во время их проведения инцидентов и нарушения границ.

В то же время министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич считает, что в ходе учений стране стоит быть готовой к возможным провокациям.
ForUm

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