В ходе совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2017» Латвии стоит быть готовой к возможным провокациям. Об этом заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

По его словам, сначала провокации могут выглядеть как случайное происшествие, зато потом эти «случайные происшествия» могут вылиться в полномасштабную кризисную ситуацию в стране.

При этом Ринкевич уверен, что речь не пойдет о прямом военном нападении на страну, и прямой угрозы Латвии не несут. Во многом это обусловлено тем, что сейчас в Латвии размещен контингент НАТО. Но отдельные попытки «прощупать» систему обороны могут вестись — например, военные самолеты России могут «случайно» войти в воздушное пространство Латвии, сообщает Delfi.

Ранее министерство обороны Латвии получило приглашение Беларуси для двух военных наблюдателей принять участие в предусмотренных в сентябре российско-белорусских учениях «Запад-2017», рассказала агентству LЕТА представитель Министерства обороны Дайна Озолиня.

Напомним, на 14-20 сентября запланированы российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017».

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что территория Республики Беларусь никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины.

В свою очередь министр обороны генерал армии Украины Степан Полторак заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предусмотрел меры в случае угрозы вторжения войск Российской Федерации в ходе учений «Запад 2017».