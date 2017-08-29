Белорусско-российские учения «Запад-2017» являются масштабными, и нельзя исключить во время их проведения инцидентов и нарушения границ.

Об этом в эфире польского телеканала Republika заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, передает Укринформ.

«Масштабы этих учений огромны. При таких масштабах несложно представить инциденты, чрезвычайные ситуации, нарушения границ. В Европе нет обоснования для проведения таких огромных учений со сценарием наступательных операций»,- отметил Ващиковский.

Он напомнил, что во время прошедших учений «Запад» Россия отрабатывала вопросы ядерной атаки на Польшу.

«Мы следим за подготовкой к учениям и находимся в постоянном контакте со штаб-квартирой НАТО, нашими союзниками»,- отметил глава польской дипломатии.

По его словам, если бы Россия осмелилась оставить после проведения «Запад-2017» часть войск на территории Беларуси, то на это должно отреагировать НАТО.

«...Если бы случилась военная эскалация возле границ НАТО, то Альянс будет вынужден увеличить свои силы в Польше и в целом в центральной Европе»,- подчеркнул Ващиковский, добавляя, что этот вопрос «детально обсуждается».

Российско-белорусские военные учения «Запад-2017» состоятся 14-20 сентября. По официальным данным, в них будет задействовано около 13 тыс. военнослужащих.

Однако, по информации некоторых СМИ, в частности британского The Guardian, в этих учениях могут участвовать до 100 тыс. военнослужащих.

Под видом учений не исключается создание ударных группировок войск ВС РФ для перехода государственной границы и военного вторжения на территорию Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.