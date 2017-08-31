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Руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко, в отношении которого проводится расследование по факту использования поддельных документов, освобожден от должности. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что Кличко отстранил Бондаренко от выполнения должностных обязанностей на время проведения расследования еще 7 июня.

«22 августа руководитель аппарата КГГА подал заявление об увольнении, я его подписал. Расследование по нему продолжается, и теперь - слово за правоохранителями. Для меня эта ситуация очень неприятна. Но, однозначно, закона должны соблюдать все, как и все должны нести ответственность за его нарушени », - подчеркнул мэр Киева.

Он также отметил, что Бондаренко был назначен руководителем аппарата КГГА в порядке перевода из секретариата Киевсовета. В секретариате Киевского городского совета он работал в должности управляющего делами. А в секретариат Бондаренко был назначен переводом из аппарата Верховной Рады Украины.

В КГГА отметили, что принятие на государственную службу осуществлялось в соответствии с Законом Украины «О государственной службе» (от 16 декабря 1993) и соответствующих подзаконных актов, которые действовали на момент назначения Бондаренко.

Напомним, ранее журналисты установили, что руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра ЛНУ имени Ивана Франко, на основании которого он получил степень специалиста в КНУ имени Тараса Шевченко.

Позже в прокуратуре сообщили, что Бондаренко объявлено подозрение по факту использования заведомо поддельного документа.
ForUm

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