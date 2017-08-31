также в разделеСтолица
В Киеве со стрельбой ограбили авто, водитель ранен 67
Российский телеканал заявил о похищении в Киеве своей журналистки 605
В Киеве обвалился балкон исторического здания 46
В Киеве запустили единый сайт по вопросам ЖКХ 49
В метро напомнили: на обмен зеленых жетонов осталось 4 дня 42
В Киеве разбили мемориальную доску Герою Небесной Сотни 154
В Киеве почти на два месяца ограничат движение по Южному мосту 103
В Киеве легковушка насмерть сбила велосипедиста 103
В Киеве сын Шуфрича на Bentley сбил мужчину 235
Взрыв на Грушевского: Луценко заявил, что взрывчатку бросали в авто с военными 228
Взрыв возле памятника героям АТО в Киеве квалифицировали как хулиганство 140
Взрыв в Киеве квалифицировали как покушение на убийство 366
Полиция задержала причастного к убийству мужчины в Киеве 340
Количество пострадавших при взрыве в Киеве возросло 339
В Киеве прогремел взрыв, есть пострадавшие 317
В Киеве застрелили мужчину 203
Завтра в Киеве запустят движение по путепроводу у метро «Нивки» 65
В Киеве обнаженная активистка Femen бросалась конфетами с постамента памятника Ленину 100

Руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации объявлено подозрение по факту использования заведомо поддельного документа, а именно диплома Львовского национального университета имени Ивана Франко, и содействии в изготовлении этого поддельного документа. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Действия должностного лица, пока отстраненного от исполнения обязанностей, квалифицированы по ч. 4 ст. 358 и ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 УК Украины», - говорится в сообщении.

После вручения подозрения указанное лицо допрошено в статусе подозреваемого, однако от дачи показаний последний отказался, ссылаясь на положения ст. 63 Конституции Украины.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее журналисты установили, что руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра ЛНУ имени Ивана Франко, на основании которого он получил степень специалиста в КНУ имени Тараса Шевченко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги
Туфли мужские летние 2017