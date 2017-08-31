Руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации объявлено подозрение по факту использования заведомо поддельного документа, а именно диплома Львовского национального университета имени Ивана Франко, и содействии в изготовлении этого поддельного документа. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Действия должностного лица, пока отстраненного от исполнения обязанностей, квалифицированы по ч. 4 ст. 358 и ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 УК Украины», - говорится в сообщении.

После вручения подозрения указанное лицо допрошено в статусе подозреваемого, однако от дачи показаний последний отказался, ссылаясь на положения ст. 63 Конституции Украины.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее журналисты установили, что руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра ЛНУ имени Ивана Франко, на основании которого он получил степень специалиста в КНУ имени Тараса Шевченко.