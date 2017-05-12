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Руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра ЛНУ имени Ивана Франко, на основании которого он получил степень специалиста в КНУ имени Тараса Шевченко.

Об этом говорится в расследовании программы «Схемы».

На запрос журналистов из архива Львовского национального университета имени Ивана Франко пришел ответ, что «на основании архивных документов установлено, что Бондаренко Владимир Владимирович (26.01.1985 г.р.) не завершал обучение и не получал диплом во Львовском национальном университете имени Ивана Франко».

В то же время в 2009 году нотариально заверенную копию диплома бакалавра именно этого университета Бондаренко подавал в Институт последипломного образования Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, когда получал диплом специалиста.

С этой копией журналистам дали возможность ознакомиться в киевском вузе.

«Владимир Бондаренко убежал из собственного кабинета, услышав от журналистов вопрос об образовании», - отмечается в расследовании.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко в комментарии заявил, что слова Бондаренко убедительны: «Насколько я знаю, он получал образование в Киеве. Я спросил его, и он сказал, что он учился в Киеве, а не во Львове. Я поверил ему на слово».

 

В Национальной полиции Киева сообщили, что по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 358 (подделка документов), начато уголовное производство.

Информация о том, что Бондаренко учился во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, была указана на его странице в сети Facebook во время назначения руководителем аппарата КГГА.

На нее ссылались новостные ресурсы. Однако затем эта информация исчезла со страницы чиновника.

В официальной автобиографии на сайте КГГА Бондаренко не уточняет, где получил высшее юридическое образование после школы. Согласно закону «О государственной службе», должность руководителя аппарата городской администрации требует наличия высшего образования.
ForUm

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