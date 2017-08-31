также в разделеОбщество
На леса Украины надвигается экологическая катастрофа
Беларусь подтвердила пересечение границы Грибом 21
СБУ расследует два покушения на Порошенко 29
НАБУ направило «сахарное дело» в суд 22
НАПК предлагает отменить е-декларации для антикоррупционеров 42
В России грозятся ответить на выдворение Курбатовой 45
В ОБСЕ раскритиковали Украину за высылку журналистов 86
Медики рассказали о состоянии сбитого сыном Шуфрича пешехода 53
МИД: Беларусь не сотрудничает должным образом по делу Гриба 34
Штаб: За сутки в зоне АТО – 19 провокационных обстрелов 23
Украинская армия – на 30-м месте среди лучших в мире 78
30 августа. Картина дня 89
Разбившийся в Карпатах вертолет мог перевозить контрабанду 79
Российскую журналистку выдворили из Украины 113
Россия направила Украине ноту из-за Курбатовой 58
ГПУ потребует отстранить Будника 53
В Фастове задержали депутата-радикала за вымогательство $70 тысяч 58
Порошенко прокомментировал ДТП с авто Дыминского 131

Украинского политзаключенного Станислава Клыха, осужденного в РФ, удерживают в больнице в Магнитогорске, сообщид адвокат Илья Новиков.

«По последней информации Станислав Клых находится в больнице в Магнитогорске, а не в Челябинске, как сообщалось на прошлой неделе. В связи с чем его туда перевели и какой у него диагноз, родным официально не сообщают», - написал он в Facebook.

Напомним, 26 мая 2016 года Верховный суд Чеченской Республики (Россия) приговорил украинца Клыха к 20 годам.

Он был задержан в РФ в августе 2014 года.

В марте 2017 года Клыха этапировали в Верхнеуральск.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги
Туфли мужские летние 2017