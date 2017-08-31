Украинского политзаключенного Станислава Клыха, осужденного в РФ, удерживают в больнице в Магнитогорске, сообщид адвокат Илья Новиков.

«По последней информации Станислав Клых находится в больнице в Магнитогорске, а не в Челябинске, как сообщалось на прошлой неделе. В связи с чем его туда перевели и какой у него диагноз, родным официально не сообщают», - написал он в Facebook.

Напомним, 26 мая 2016 года Верховный суд Чеченской Республики (Россия) приговорил украинца Клыха к 20 годам.

Он был задержан в РФ в августе 2014 года.

В марте 2017 года Клыха этапировали в Верхнеуральск.