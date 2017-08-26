Украинского политзаключенного Станислава Клыха, осужденного в РФ, перевели из верхнеуральской тюрьмы в больницу. Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков.

Клыха должны были посетить местные адвокаты, но в тюрьме его не оказалось. «Куда его повезли, нам в точности не говорят. Мы можем догадываться, что это больница в Челябинске, примерно понимаем какая, но свежих сведений, что он там, у нас нет», — объяснил Новиков, сообщает «Медиазона».

Он напомнил, что у Клыха было «паршивое» состояние здоровья еще до этапа в Верхнеуральск из Грозного. «Мы имеем все основания за него беспокоиться», — подчеркнул адвокат.

О переводе украинца в больницу «ОВД-Инфо» также рассказала челябинская правозащитница Татьяна Щур. По ее словам, в регионе есть две больницы для заключенных — Областная психоневрологическая больница № 5 в Магнитогорске и ЛПУ-3 в Челябинске. В ЛПУ-3 адвокату сообщили, что Клыха там нет, а в магнитогорской больнице отказались предоставить информацию.

Напомним, 26 мая 2016 года Верховный суд Чеченской Республики (Россия) приговорил украинца Клыха к 20 годам.

Он был задержан в РФ в августе 2014 года.

В марте 2017 года Клыха этапировали в Верхнеуральск.