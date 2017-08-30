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Российская журналистка Анна Курбатова будет выдворена из Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

«Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ.

Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент продолжается оформление необходимых документов для ее официального выдворения.

Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину», - написала она в Facebook.

Напомним, ранее сегодня российский «Первый канал» заявил о якобы похищении в Киеве своей журналистки Анны Курбатовой.
ForUm

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