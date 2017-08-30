Незаконные вооруженные формирования отдельных районов Луганской области продолжают обстрел участка разведения сил в районе поселка Станица Луганская, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ и российской сторону СЦКК о готовности подразделений Вооруженных сил Украины к отводу своих сил и средств на участке разведения в районе поселка Станица Луганская в зеркальном варианте при условии неукоснительного выполнения Минских договоренностей», – говорится в сообщении.

В то же время в штабе отметил, что НВФ ОРЛО продолжают нарушать режим прекращения огня, обстреливая участок разведения в районе поселка Станица Луганская. Так, 28 августа по направлению гора Князя Игоря - Станица Луганская боевики вели прицельный огонь из стрелкового оружия по позициям сил АТО. К счастью, погибших и раненых со стороны сил АТО нет. «Такие действия незаконных вооруженных формирований ОРЛО при внедрении режима прекращения огня в очередной раз подтверждают полное игнорирование Минских договоренностей и откладывают отвод войск в районе поселка Станица Луганская», – отметили в пресс-центре.

«В то же время силы АТО продолжают поддерживать режим прекращения огня и недопущения провокации вблизи участков разведения войск, обеспечивая договоренности, которые были достигнуты во время переговоров в рамках «нормандского формата», – сказано в сообщении.

Как сообщал ForUm, Трехсторонняя контактная группа согласовала прекращение огня на Донбассе с 25 августа.