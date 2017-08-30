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В результате взрыва в жилом доме в городе Бастонь (провинция Люксембург, Бельгия) пострадали не менее девяти человек, трое из них находятся в критическом состоянии.

По предварительной версии, взрыв произошел в результате утечки газа, сообщает РБК-Украина.

Взрыв повредил дом и расположенный рядом китайский ресторан. По словам сотрудника спасательных служб Стефана Тири, в результате взрыва пострадали девять человек, трое из которых находятся в критическом состоянии. Все потерпевшие госпитализированы.

Также сообщается, что ночью спасатели проверили версию о возможном пребывании под обломками тех, кого считали пропавшими без вести. Однако позже оказалось, что они самостоятельно добрались до больниц. 
ForUm

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