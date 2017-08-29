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Приказом отдела образования Славянского городского совета учитель информатики школы № 10 Андрей Шалда, ранее осужденный к 5 годам лишения свободы (условно) за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, освобожден от занимаемой должности.

Уволить «отличившегося» работника решились только после того, как возмущенные люди подожгли шины во дворе школы, сообщает «Вчасно».

За день до этого, 28 августа, профсоюзный комитет школы на своем специальном заседании не увидел ничего аморального в том, что в школе с учениками будет работать осужденный за фактически измену Украине человек.
ForUm

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