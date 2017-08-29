Завтра, 30 августа, в Украине сохранится прохладная погода, а на высокогорье Карпат ночная температура опустится до +4°, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

«30 августа в Украине переменная облачность. В восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что ветер ожидает северный, в западных областях – юго-восточный, 5-10 м/с.

«Температура ночью 7-12°, в южных областях 11-16°; днем 17-22°, на Закарпатье и Прикарпатье местами 23-25°; на высокогорье Карпат ночью 4-9° тепла, днем 13-18°», – сказано в сообщении.