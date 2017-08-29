Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Нацполицией разоблачили на взятке декана одного из высших учебных заведений Ривного, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник, который также является председателем отборочной комиссии, требовал от родителей двух абитуриентов тысячу четыреста долларов США. В такую ​​сумму злоумышленник оценил содействие в устройстве детей на дневную форму обучения.

Сотрудники спецслужбы задержали декана в центре Ривного во время получения всей суммы взятки.

Председателю комиссии сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.