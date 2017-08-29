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В разгар летних отпусков мимо украинцев прошла информация о сенсационных материалах, которые начали разрабатываться Генеральной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Пока все искали «деньги Януковича», которые якобы были вывезены в Москву, похоже, наши правоохранители эти деньги все же нашли.

Как стало известно, эти деньги никто и не вывозил, в основном они ушли на счета — кого бы вы думали?.. На счета народного депутата Украины от «Оппозиционного блока» Сергея Левочкина и его семьи!

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Jean Cap Ferrat 06230

Если вы помните, перед началом событий, вошедших в историю как «Революция достоинства», Левочкин исчез, а его канал «Интер» вдруг резко изменил тематику программ и начал транслировать события, происходившие на Майдане. Теперь стало ясно, для чего это было надо — Левочкину нужно было убрать президента Виктора Януковича, чтобы приватизировать «золото партии». И в итоге «золото партии» оказалось у него, и он стал Монте-Кристо XXI века.

Под шумок, пока все отсиживались, Сергей Левочкин сделал самую крупную покупку десятилетия, приобретя шесть (!) участков на самом дорогом острове Капрера на северо-востоке Сардинии. И наши правоохранители об этом уже знают.

Кроме того, Левочкин купил одну из самых фешенебельных яхт за 42 млн долларов, вложив в ее реставрацию еще 40 млн долларов. Эти две покупки привлекли внимание к персоне Левочкина сначала французских правоохранительных органов — они провели свое расследование и передали информацию украинским правоохранителям. Наши, в свою очередь, увидев такие суммы, начали или злиться, или облизываться... И теперь два ведомства соревнуются за то, кто первым займется народным депутатом Украины Сергеем Левочкиным.

Но и это еще не все. Установлено, что огромное количество компаний находится в ведении не только самого Левочкина, но и его сестры — народного депутата от того же «Оппоблока» Юлии Левочкиной.

Вероятнее всего, в самое ближайшее время эта история получит сенсационное продолжение, потому что французские правоохранители уже заявили о намерении проверить, откуда у простого украинского чиновника появилась возможность заключать такие многомиллиардные сделки (в том числе за рубежом!), которые не под силу даже арабским шейхам.

Думается, уже скоро мы будем наблюдать за стремительным развитием событий вокруг семьи Левочкиных.
ForUm

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