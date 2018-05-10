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Во время потасовки между членами «Национального корпуса»  и полицией возле имения народного депутата Сергея Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua Назар Мазилюк.

У него разбита голова в районе затылка, сообщает издание.

Отмечается, что члены «Национального корпуса» попытались прорваться в имение через оцепление правоохранителей. Возникла потасовка, в ней один из полицейских ударил журналиста по голове резиновой дубинкой.

«Активисты говорили с полицейскими на улице. Я подошел, чтобы это снять. И в один момент все начали толкаться. Полицейские без разбора начали бить всех дубинками. Меня ударил один из силовиков дубинкой в голову"» - рассказал Назар.

Первую помощь ему оказали коллеги. Журналист вызвал скорую помощь и пишет заявление в полицию.

Напомним, 10 мая под имением заместителя председателя «Оппоблока» Сергея Левочкина, который является совладельцем телеканала «Интер», произошли стычки между членами «Национального корпуса» и правоохранителями. Активисты прорвали оцепление и вошли на территорию дома депутата.
ForUm

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