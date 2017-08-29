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Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер напомнил, что Украина сегодня не является членом Европейского Союза и НАТО. Об этом он сказал на конференции послов ЕС.

«В мире сейчас идет 60 войн, ни одной нет в Европе, не считая Украины, которая не находится в ЕС. Я вижу, что мой друг Порошенко сказал несколько дней назад, что Украина является Европейским Союзом и НАТО, но сейчас это не то и не другое. Я думаю, что мы должны это иметь в виду», - сказал Юнкер, сообщает УНИАН.

Как ранее сообщал ForUm, Президент Петр Порошенко во время военного парада на Майдане Незалежности 24 августа заявил, что дорога у Украины одна – широкий евроатлантический автобан, ведущий к членству в Европейском Союзе и НАТО.

Позже он подчеркнул, что Украина будет отвечать тем критериям, которые необходимы для того, чтобы подавать заявку на членство в ЕС и НАТО. 
ForUm

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