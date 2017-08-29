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Украина выдвинула драму «Уровень черного» на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщает 112 Украина.

Режиссером фильма является Валентин Васянович, ранее он участвовал в создании одной из наиболее успешных картин украинского кино «Племя».

«Уровень черного»  - это история об одиночестве, которое живет в большом городе. Костя, свадебный фотограф, тоже в нем живет. На пороге 50-летия герой понимает, что все, что он любил и к чему был привязан, отходит навсегда. Хотя таких вещей в его жизни не так уж и много: парализованный после инсульта отец, подруга – стилист свадебного журнала, старый кот, слайды, на которых он молод и счастлив. Костя всю жизнь фотографирует чужое счастье. Для него это обычная рутина.

 

 

Украинский Оскаровский комитет выбирал среди 8 фильмов, которые попали в шорт-лист: драмы «Война химер», «Живая», «Сломя голову», «Червоный», «Чужая молитва», комедия «Dzidzio Контрабас» и мультфильм «Никита Кожемяка».   

Ожидается, что шорт-листы в 2018 году Американская киноакадемия обнародует 23 января, а сама церемония награждения состоится 4 марта в Лос-Анджелесе.

 
ForUm

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