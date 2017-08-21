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В отборе на выдвижение фильма от Украины на премию «Оскар» будут участвовать 8 фильмов, сообщает пресс-служба Национального союза кинематографов Украины. 

Так, в отборе примут участие восемь лент:

«Война химер» (реж. Анастасия Старожицкая, Мария Старожицкая, «Машкин», неигровой фильм);

«Dzidzio Контрабас» (реж. Олег Борщевский, «Солар Медиа Энтертейнмент»)

«Живая» (реж. Тарас Химич, «Инверт Пикчерз»);

«Никита Кожемяка» (реж. Манук Депоян, «Панама Гран При», при поддержке Госкино, анимационный фильм);

«Уровень черного» (реж. Валентин Васянович, «Пушка Фильм»);

«Сломя голову» (реж. Марина Степанская, «Инсайт Медиа», «Папа Фильм» при поддержке Госкино);

«Червоный» (реж. Заза Буадзе, «Инсайт Медиа», Одесская киностудия, при поддержке Госкино);

«Чужая молитва» (реж. Ахтем Сеитаблаев, «Идасом Фильм» при поддержке Госкино).

Заседание Украинского оскаровского комитета и официальное объявление фильма, выдвинутого от Украины на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», состоится 29 августа 2017 года.
ForUm

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