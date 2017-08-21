В отборе на выдвижение фильма от Украины на премию «Оскар» будут участвовать 8 фильмов, сообщает пресс-служба Национального союза кинематографов Украины.
Так, в отборе примут участие восемь лент:
«Война химер» (реж. Анастасия Старожицкая, Мария Старожицкая, «Машкин», неигровой фильм);
«Dzidzio Контрабас» (реж. Олег Борщевский, «Солар Медиа Энтертейнмент»)
«Живая» (реж. Тарас Химич, «Инверт Пикчерз»);
«Никита Кожемяка» (реж. Манук Депоян, «Панама Гран При», при поддержке Госкино, анимационный фильм);
«Уровень черного» (реж. Валентин Васянович, «Пушка Фильм»);
«Сломя голову» (реж. Марина Степанская, «Инсайт Медиа», «Папа Фильм» при поддержке Госкино);
«Червоный» (реж. Заза Буадзе, «Инсайт Медиа», Одесская киностудия, при поддержке Госкино);
«Чужая молитва» (реж. Ахтем Сеитаблаев, «Идасом Фильм» при поддержке Госкино).
Заседание Украинского оскаровского комитета и официальное объявление фильма, выдвинутого от Украины на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», состоится 29 августа 2017 года.
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