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На Закарпатье возле украинско-румынской границы двое неизвестных юношей напали на военнослужащих Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Так, сегодня ночью в населенном пункте Богдан Раховского района на двух военнослужащих пограничного наряда отдела «Богдан» Мукачевского отряда напали двое неизвестных с применением физической силы. Один из парней нанес пограничнику палкой удар по шее.

«Для прекращения схватки пограничникам пришлось осуществить пять предупредительных выстрелов вверх из устройства для отстрела резиновыми пулями. После инцидента пограничники задержали двух молодых людей с явными признаками алкогольного опьянения. По словам самих задержанных, они местные жители 2000 и 2001 года рождения», - говорится в сообщении.

Сейчас состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное. Нападающих доставили в пограничное подразделение.

Сообщение об инциденте направлено в Нацполицию, военную прокуратуру и СБУ на Закарпатье. Продолжаются следственные действия.

Задержанным грозит уголовная ответственность по части два статьи 345 УК Украины за умышленное нанесение телесного вреда правоохранителям во время выполнения служебных обязанностей.
ForUm

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