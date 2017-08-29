Заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий вручил во вторник послу России в Польше Сергею Андрееву ноту протеста из-за ограничения доступа к месту Смоленской катастрофы.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши, сообщает Укринформ.

«Во время сегодняшней встречи заместитель главы МИД Бартош Цихоцкий вручил послу Российской Федерации Сергею Андрееву дипломатическую ноту и выразил серьезное беспокойство польской стороны в связи с осложнениями в доступе к месту катастрофы правительственного Ту-154М 10 апреля 2010 года под Смоленском», - информирует польское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что во время встречи с российским послом заместитель главы МИД Польши подчеркнул, что построить памятник на месте катастрофы обе стороны обязались еще в 2010 году на уровне министров культуры двух стран и тогда же инициирован международный конкурс на проект будущего памятника.

«Польская сторона считает взятые обязательства действующими и ожидает, что российская сторона не совершит никаких действий, которые каким-либо образом могли бы затруднить свободный и беспрепятственный доступ к месту катастрофы Ту-154 и которые оскорбляли бы особый характер этого места как сейчас, так и в будущем»,- заявляет МИД Польши.

Во время встречи Цихоцкий отметил готовность вернуться к разговору о плане строительства памятника жертвам катастрофы.

Замминистра также подчеркнул, что в свете накопления взаимных недоразумений необходимым является двусторонний диалог на соответствующем уровне с целью решения этих проблем.

Напомним, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту — президент с супругой и 86 членов правительственной делегации, летевшие на поминальные мероприятия в Катынь, а также члены экипажа — погибли.

Польская прокуратура обвинила двух российских авиадиспетчеров в причастности к трагедии.

4 февраля министр обороны Польши Антоний Мацеревич подписал документы, позволяющие возобновить расследование авиакатастрофы.

В сентябре он заявил, что целью действий российских диспетчеров и властей в Москве было крушение самолета с президентом Качинским.