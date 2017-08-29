также в разделеПроисшествия
На закарпатских пограничников напали пьяные юноши с палками 28
В Белой Церкви прогремел взрыв в многоэтажке, есть пострадавшие 77
В Белой Церкви авто патрульных сбило ребенка 60
В Люблине избили студента из Украины 71
Возле Луганска на растяжке подорвался мужчина 72
Под Киевом поезд протаранил Lexus, есть пострадавшие 115
В Славянске военный грузовик врезался в маршрутку 76
В Черниговском СИЗО во время драки убили заключенного 78
В Киевской области на ходу загорелась электричка 132
В Одесской области жестоко избили журналиста 155
На Закарпатье горел пригородный поезд 112
Под Харьковом от удара током погиб подросток 101
В Одессе столкнулись автобус и внедорожник, 12 человек пострадали, 1 – погиб 126
Первые сутки «школьного» перемирия: 18 обстрелов, 2 военных ранены 137
В Винницкой области на ходу загорелся поезд 197
«Перемирие» в зоне АТО: 22 обстрела и трое раненых 240
За сутки в зоне АТО – 18 обстрелов, один военный ранен 125
В Ривном у мужчины украли сумку с почти миллионом 155

Сегодня, 29 августа, около 10:00 в полицию начали поступать сообщения об избиении жителей микрорайона Сабаров, протестующих против строительства кладбища.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, предварительно установлено, что между протестующими и застройщиком возник спор, который впоследствии перерос в драку.

Среди пострадавших местные жители, сотрудники полиции и журналист.

На место происшествия работают три следственно-оперативных группы полиции, документируют события, опрашивают потерпевших и свидетелей.

Сотрудники полиции обеспечивают публичную безопасность на месте происшествия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги
Туфли мужские летние 2017