Сегодня, 29 августа, около 10:00 в полицию начали поступать сообщения об избиении жителей микрорайона Сабаров, протестующих против строительства кладбища.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, предварительно установлено, что между протестующими и застройщиком возник спор, который впоследствии перерос в драку.

Среди пострадавших местные жители, сотрудники полиции и журналист.

На место происшествия работают три следственно-оперативных группы полиции, документируют события, опрашивают потерпевших и свидетелей.

Сотрудники полиции обеспечивают публичную безопасность на месте происшествия.