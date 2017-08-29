Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер уверяет, что Вашингтон не собирается заключать отдельное соглашение с Россией по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, не подключая к процессу Киев и европейские страны. Об этом он заявил в интервью DW.

«Этого абсолютно точно не произойдет. Таких вещей нет, и не будет никакой отдельной сделки над головами украинцев или за спинами европейцев», - сказал Волкер.

Он сообщил, что накануне встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым, которая состоялась на прошлой неделе в Минске, он находился в тесном контакте по украинскому вопросу с представителями Германии и Франции.

«США четко дали понять, что мы полностью поддерживаем мирный процесс в «нормандском формате». Мы не намерены становиться его частью или возглавлять его», - заверил Волкер.

Дипломат также отметил, что Украина является одним из приоритетных направлений международной политики администрации действующего президента США Дональд Трампа. «Она важна. Есть много других вещей в двусторонних отношениях между США и Россией, которые являются важными. Есть такие международные проблемы, как Сирия и Северная Корея. Они все важны, но Украина является основной», - отметил Волкер. По его словам, Вашингтон будет считать политику в отношении Украины успешной, если будет восстановлена ​​ее территориальная целостность и гарантирована безопасность для всех украинцев.

Напомним, 21 августа в Минске состоялась встреча за закрытыми дверями спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова. Стороны обсудили пути урегулирования конфликта на Донбассе.

Сурков после встречи с Волкером заявил, что ситуация на Донбассе не устраивает ни одну из сторон.