Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что со времени объявления «школьного перемирия» в Донбассе было зафиксировано более 600 нарушений режима прекращения огня. Об этом он заявил на брифинге в Днипре.

В частности, Хуг рассказал, что минувшая неделя стала уже третьей подряд неделей, когда миссия фиксирует снижение уровня насилия вдоль линии соприкосновения. По его словам, с начала августа уровень насилия на Донбассе снизился на 65%.

Хуг напомнил, что недавно все стороны на Донбассе снова взяли на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня на востоке Украины с полуночи 25 августа. «По состоянию на сегодняшнее утро, с тех пор, Специальная мониторинговая миссия задокументировала более 600 нарушений режима прекращения огня», - заявил Хуг, сообщает УНИАН.

Первый заместитель председателя СММ подчеркнул, что боевые столкновения по-прежнему происходят в известных горячих точках, хотя уровень нарушений режима «тишины» меньше. К этим горячим точкам относятся районы Попасной и Первомайска, в треугольнике Авдеевки, Ясиноватой и Донецкого аэропорта, на юге к востоку и северо-востоку от Мариуполя, а также в районах к юго-западу и юго-востоку от Светлодарска.

По его словам, в этих перечисленных районах СММ фиксирует 80% нарушений режима прекращения огня.

«Это количество - 600 нарушений режима прекращения огня, которые мы зафиксировали с тех пор, как очередное обязательство о прекращении огня вступило в силу рано утром 25 августа - включая насилие, совершенное с помощью тяжелого вооружения», - подчеркнул Хуг.

Кроме того, он сказал, что были зафиксированы случаи применения танков, артиллерии и минометов, что вызывает обеспокоенность, так как это приводит к разрушению объектов гражданской инфраструктуры и является наибольшей угрозой для местных жителей.

Также он добавил, что с начала года и до 25 августа СММ зафиксировала 362 жертвы среди гражданского населения. К ним относятся те мирные жители, которые погибли, и те, которые получили ранения.

Как ранее сообщал ForUm, Трехстороння контактная группа согласовала прекращение огня на Донбассе с 25 августа.