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Президент Петр Порошенко внесет новую кандидатуру председателя Национального банка Украины на рассмотрение Верховной Рады до конца сентября. Об этом в эфире 5 канала сообщила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.

«До конца сентября Президент внесет на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру председателя Нацбанка Украины. Эта кандидатура есть, две. Банкиры... Независимые, равноудаленные от политического влияния и так далее. Эта кандидатура будет внесена, даю себе люфт – до конца месяца», - сказала Луценко.

Напомним, 10 апреля Гонтарева заявила, что подала заявление об отставке с 10 мая.

10 мая стало известно, что обязанности главы НБУ будет исполнять первый заместитель председателя Национального банка Яков Смолий.
ForUm

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