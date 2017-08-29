В 2016 году сумма денежных переводов из ФРГ в Украину составила 56 млн евро. Это больше, чем в 2015 и 2014 годах, когда в Украину было отправлено 52 и 54 млн евро соответственно, и является самым высоким показателем с 2012 года, сообщает DW.

Всего в 2016 году выходцы из других стран, проживающих в Германии, перевели в свои родные страны 4,2 миллиарда евро. Эта сумма является рекордной со времени объединения Германии и на 700 млн евро превышает показатели 2015 года. Более всего из ФРГ присылают денег в Турцию – туда переводят ежегодно около 800 млн евро.