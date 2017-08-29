также в разделеЭкономика
У Порошенко есть две кандидатуры на главу НБУ 52
Ложь Лещенко опровергнута: «Монополист» «Глуско» занимает всего до 1,5% рынка автогаза 64
В МЭРТ назвали причину роста цен на автогаз 195
Газпром обжаловал штраф АМКУ в Верховном суде 113
Moody's повысило кредитный рейтинг Украины 197
ГФС разъяснила налогообложение б/у вещей 160
Кубив поручил изучить причины роста цен на автогаз 133
НБУ снял ограничения на выдачу валюты 186
Украинские аэропорты отдадут в концессию туркам? 103
В Украине сокращается производство водки 118
Цены на автогаз продолжают бить рекорды 131
В Украине уже отремонтировали 756 километров дорог 63
Кабмин ограничил премии госисполнителей Минюста 139
Топ-100 госкомпаний в 2016 году получили 26 миллиардов чистой прибыли 70
Гройсман анонсировал очередное повышение зарплат учителям 195
В Украине изменили правила предоставления субсидий 325
В Украину отправили первую партию американского угля 284
Цены на автогаз взлетели до рекордного уровня 179

В 2016 году сумма денежных переводов из ФРГ в Украину составила 56 млн евро. Это больше, чем в 2015 и 2014 годах, когда в Украину было отправлено 52 и 54 млн евро соответственно, и является самым высоким показателем с 2012 года, сообщает DW.

Всего в 2016 году выходцы из других стран, проживающих в Германии, перевели в свои родные страны 4,2 миллиарда евро. Эта сумма является рекордной со времени объединения Германии и на 700 млн евро превышает показатели 2015 года. Более всего из ФРГ присылают денег в Турцию – туда переводят ежегодно около 800 млн евро.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги
Туфли мужские летние 2017