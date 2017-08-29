Посол Украины в Болгарии Николай Балтажи требует расследования провокации во время торжеств по случаю 140-летия битвы за гору Шипка, на которых был развернут флаг самопровозглашенной «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба посольства.

«Глубоко обеспокоен и возмущен флагом террористической и преступной «ДНР» на Шипке. Рассматриваю это, среди прочего, как глумление над памятью украинских воинов и настоящих ополченцев, которые принесли свободу на болгарскую землю», - подчеркнул посол.

Он настаивает на проведении болгарскими властями расследования «этой грязной провокации».