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Президент Украины Петр Порошенко после заявления канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона поручил руководству Вооруженных сил продолжать придерживаться объявленного режима тишины.

Об этом говорится на странице Главы государства в Facebook.

«Приветствую заявление лидеров Германии и Франции с настоятельным призывом, прежде всего, к президенту России как страны-агрессора и стороны конфликта, обеспечить соблюдение режима прекращения огня в связи с началом учебного года.

Со своей стороны поручил руководству ВСУ продолжать придерживаться объявленного режима тишины», - написал Порошенко.

По его словам, эта тема, среди прочего, обсуждалась во время совещания с военным руководством в Краматорске.

«Режим прекращения огня по случаю начала учебного года должен иметь всеобъемлющий характер, создав благоприятные условия для продвижения мирного процесса с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины», - резюмировал Президент.

Как сообщал ForUm, в понедельник, 28 августа, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон констатировали, что несмотря на договоренности, достигнутые в ходе разговора в «нормандском формате», ситуация на Донбассе не сильно улучшилась, и призвали стороны приложить больше усилий для полного прекращения огня.

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что со времени объявления «школьного перемирия» было зафиксировано более 600 нарушений режима прекращения огня. 

Трехсторонняя контактная группа согласовала прекращение огня на Донбассе с 25 августа.
ForUm

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