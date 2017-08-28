Начальник Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергей Будник, подозреваемый в получении взятки, вышел под залог.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

По его словам, во время обыска в доме, который расположенный в селе Святопетровское Киево-Святошинского района Киевской области, были найдены деньги с номерами, которые соответствуют номерам меченых правоохранителями средств, и таких купюр в доме Будника обнаружено много.

Следствие ожидает от него объяснений о происхождении этих денег.

По информации источника в правоохранительных органах, подозреваемый в получении взятки начальник департамента полиции охраны Сергей Будник внес залог в сумме 128 тыс. гривен и вышел из следственного изолятора.

«Да, он вышел (из СИЗО)», - сказал собеседник агентства.

По его словам, территорию изолятора он покинул около 17:00.

Напомним, 22 августа Будника и посредника задержали во время получения неправомерной выгоды в размере 96 тыс. грн.

28 августа Печерский районный суд Киева избрал Буднику и его посреднику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тыс. грн каждому.