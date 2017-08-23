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Управлением по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками органов, ведущих борьбу с преступностью, Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины совместно с ГУ БКОП Службы безопасности Украины 22 августа по подозрению в получении неправомерной выгоды задержан начальник Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергей Будник, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

Досудебным расследованием установлено, что указанное должностное лицо через посредника требовала от жителя города Киева передачи ежемесячно неправомерной выгоды в сумме более 80 тыс. грн, кроме официальных платежей, за предоставление услуг по физической охране. Правоохранителя и посредника задержали во время получения неправомерной выгоды в размере 96 тыс. грн, а всего с июня текущего года им получено более 170 тыс. грн.

Сейчас органом досудебного расследования готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

За совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, определено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

 
ForUm

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