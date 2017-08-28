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С 3 сентября 2017 года билеты на поезд №67/68 Киев-Варшава-Киев станут дешевле более чем на 1000 грн. Таким образом, стоимость проезда из Киева в Варшаву составит 1340 грн, тогда как нынешняя стоимость билета – 2441 грн, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Поезд № 67 Киев-Варшава отправляется из Киева (по местному времени) в 16:52 и прибывает в Варшаву в 08:29. В обратном направлении поезд №68 Варшава-Киев (время местное) отправляется из Варшавы в 16:01 и прибывает в Киев в 08:35.

Норма бесплатного провоза ручной клади при пользовании железнодорожным транспортом в международном сообщении составляет 36 кг.

Стоимость проезда зависит от курса Евро на дату приобретения проездного документа и может изменяться в зависимости от курсовых колебаний.
ForUm

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