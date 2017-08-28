Водителя седельного тягача МАН, спровоцировавшего ДТП, в котором погиб известный певец Владислав Левицкий, приговорили к 6,5 года лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции Львовской области.

«При рассмотрении дела суд признал водителя седельного тягача МАН, 48-летнего жителя Львовской области, виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли три человека, и назначил ему наказание - шесть лет и шесть месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года», - говорится в сообщении.

Рассматривая дело, суд признал, что водитель тягача «проявил невнимательность к дорожной обстановке... и, пересекая сплошную линию дорожной разметки, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла». Также суд учел, что «после совершения ДТП водитель не пытался оказать медицинскую помощь пострадавшим и не вызывал скорую помощь».

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 2 июля 2015 в 22:15 на автодороге «Львов-Тернополь» вблизи села Великая Ольшаница Золочевского района Львовской области. В результате столкновения автопоезда с «Тойотой Королла», за рулем которого находился известный львовский певец Владислав Левицкий, водитель легковушки, а также двое его пассажиров – сестра и семилетняя племянница, от полученных травм скончались на месте происшествия.