Сотрудники Службы безопасности Украины в течение августа прекратили деятельность нескольких администраторов, которые поддерживали антиукраинские сообщества в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили и задержали пророссийских пропагандистов в Киевской, Львовской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Черниговской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Сумской областях.

Оперативники спецслужбы установили, что житель города Ватутино Черкасской области распространял на собственных страницах в соцсетях антиукраинские материалы. Пропагандиста задержали на Киевском железнодорожном вокзале во время возвращения из Москвы с очередного инструктажа.

В столице так называемый пресс-секретарь и активный участник антиукраинской сепаратистской организации создал ряд ресурсов в соцсетях, которые использовал для призывов к захвату государственной власти, распространения антиукраинских материалов, поддержки военной агрессии РФ против Украины, продвижения идей создания так называемой «новороссии».

Сепаратистский администратор из Хмельницкой области распространял через подконтрольные ресурсы материалы с публичными призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины, антиконституционному устранению действующей власти, оправдывал агрессию РФ и преступные действия террористических формирований «ЛНР/ДНР». В одной из групп он разместил фото погибших и раненых участников АТО с циничными комментариями.

На Львовщине по заданию российский кураторов антиукраинской пропагандист создал разветвленную сеть веб-ресурсов и сообществ в социальных сетях – более двух десятков страниц. На них он размещал призывы к захвату государственной власти и распространял антиукраинские материалы в поддержку военной агрессии РФ против нашей страны.

«Оперативники СБУ задокументировали, что агитаторы, которых финансировали кураторы из российских спецслужб, получили задание активизировать антиукраинскую пропаганду как раз накануне Дня Независимости. Основной задачей кремлевских информационных наемников было создание картинки неприятия центральной власти в нескольких регионах страны. Злоумышленники, по указанию российских кураторов, в частности, публиковали призывы к свержению конституционного строя, государственной власти и нарушения территориальной целостности в стране», - говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дел сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами получения заданий от российских кураторов и размещения антиукраинских материалов.

По выявленным фактам открыт ряд уголовных производств по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Всего в течение 2014-2017 годов Службой безопасности Украины зарегистрировано 72 уголовных производства, по материалам досудебных расследований вынесено более шестидесяти приговоров лицам, осуществлявшим антиукраинскую пропаганду в российских соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Оперативники спецслужбы также пресекли функционирование 17 интернет-сообществ фейковых «псевдонародных республик» в разных регионах Украины.