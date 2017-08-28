Духовный лидер общины «Дера сача саудра» Гурмит Рама Рахим Сингх, которого признали виновным в изнасиловании двух женщин, получил 10 лет тюрьмы.

Как сообщает Русская служба ВВС, 50-летний гуру не присутствовал в суде на оглашении приговора. Ведущий его дело судья в целях безопасности сам приехал в тюрьму Рохтак, где содержится Сингх, и зачитал приговор там.

Для предотвращения возможных беспорядков в города на севере Индии были стянуты военизированные подразделения. В штатах Харьяна и Пенджаб продолжает действовать комендантский час, в Дели также сохраняется повышенный уровень тревоги.

Полиция получила приказ открывать огонь без предупреждения в случае необходимости.

Беспрецедентные меры безопасности были введены после пятничных столкновений в городе Панчкула (штат Харьяна), где проходило слушание дела Сингха.

Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы, к обеспечению порядка также подключилась армия. В результате беспорядков погибли 38 человек, более 2,5 тысяч были арестованы.

Сингху, который был признан виновным в изнасиловании в 2002 году двух женщин, входивших в возглавляемую им религиозную общину, грозило пожизненное заключение.

Тюрьма Рохтак в последние дни превратилась в неприступную крепость – оцепление вокруг нее действует в радиусе полутора километров. В районе тюрьмы также размещены дополнительные наряды полиции, военные патрули, а дороги перекрыты баррикадами из автомобильных шин.

Усиленные меры безопасности действуют также вокруг штаб-квартиры общины Сингха в Сирсе (штат Харьяна), которая представляет собой огромный поселок со школой, больницей и кинотеатром.

В минувшие выходные власти начали вывозить оттуда членов общины, однако на территории продолжают оставаться десятки тысяч человек. Подходы к штаб-квартире заблокированы сотрудниками полиции и военными.

На территории штата Харьяна также продолжает действовать запрет не пользование мобильным интернетом.

В радиообращении к нации премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что взволнован волной насилия, которая достигла даже столицы страны Дели. «Насилие неприемлемо в любой форме», - сказал Моди.

Кто такой Гурмит Рам Рахим Сингх?

Духовный учитель и глава религиозной общины «Дера сача сауда», у которой порядка 60 млн последователей по всему миру;

В 23 года возглавил общину, которая себя называет некоммерческой социальной благотоворительной и духовной организацией;

Выступает на рок-концертах, снимается в фильмах, владеет собственным брендом, производящим продукты питания;

Известен как «отец-рок-звезда» и «гуру мишуры» (из-за яркой одежды);

Его обвиняли в высмеивании известных духовных лидеров сикхов и индусов;

В отношении него проводились расследования по обвинению в убийстве и применении насилия, сам он отвергает все обвинения в свой адрес;

Его обвинили в том, что он убеждал своих последователей пройти процедуру кастрации, чтобы «быть ближе к богу».