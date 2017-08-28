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Визит министра энергетики США Рика Перри в Украине, запланированный на конец августа, отменен.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Как объяснили там со ссылкой на протокольный отдел, визит Перри в Украину переносится в связи с необходимостью преодоления последствий урагана в Техасе.

Согласно информации на сайте Министерства энергетики США, визит делегации во главе с Перри в Украину планировался на 29 августа. Делегация планировала встретиться с Президентом Петром Порошенко и другими чиновниками для обсуждения наращивания взаимодействия в энергетической сфере.

Как известно, в ночь на субботу, 26 августа, на побережье США обрушился ураган «Харви», который называют самым сильным со времен шторма «Катрин» (2005), а то и за последние 50 лет.

По последним данным, около 6,80 млн человек в Техасе –около четверти населения крупнейшего штата в США – пострадали от удара урагана. По данным американских СМИ, число жертв урагана уже достигло 5 человек. Несколько десятков человек пропали без вести, многие остались без крова.

Сильно пострадал от урагана Хьюстон. Там разрушены многие здания, перекрыты дороги и затруднено движение транспорта.
ForUm

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