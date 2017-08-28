Для обмена зеленых жетонов на синие осталось четыре дня, напоминает пресс-служба киевского метрополитена.
Сервисные центры работают с 8 до 19 на станциях «Политехнический институт», «Площадь Независимости», «Дорогожичи» и «Дарница» (новый выход).
Обмен производится пропорционально или с доплатой до 1 сентября.
По последним подсчетам пассажиры уже обменяли 95463 зеленых жетона.
«Это средство оплаты выводится из обращения в столичном метрополитене. Предприятие переходит на электронный билет», - напомнили в метрополитене.
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