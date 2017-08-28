также в разделеСтолица
В Киеве разбили мемориальную доску Герою Небесной Сотни 81
В Киеве почти на два месяца ограничат движение по Южному мосту 94
В Киеве легковушка насмерть сбила велосипедиста 64
В Киеве сын Шуфрича на Bentley сбил мужчину 229
Взрыв на Грушевского: Луценко заявил, что взрывчатку бросали в авто с военными 223
Взрыв возле памятника героям АТО в Киеве квалифицировали как хулиганство 138
Взрыв в Киеве квалифицировали как покушение на убийство 365
Полиция задержала причастного к убийству мужчины в Киеве 339
Количество пострадавших при взрыве в Киеве возросло 315
В Киеве прогремел взрыв, есть пострадавшие 311
В Киеве застрелили мужчину 198
Завтра в Киеве запустят движение по путепроводу у метро «Нивки» 62
В Киеве обнаженная активистка Femen бросалась конфетами с постамента памятника Ленину 97
В Киеве появился мурал с Честером Беннингтоном 72
В Киеве автобус наехал на остановку с людьми 300
В Киеве возле КПИ снесли целый ряд МАФов 58
В Киеве перекрыли ряд центральных улиц 85
В Киеве от лептоспироза умер мужчина 78

Для обмена зеленых жетонов на синие осталось четыре дня, напоминает пресс-служба киевского метрополитена.

Сервисные центры работают с 8 до 19 на станциях «Политехнический институт», «Площадь Независимости», «Дорогожичи» и «Дарница» (новый выход).

Обмен производится пропорционально или с доплатой до 1 сентября.

По последним подсчетам пассажиры уже обменяли 95463 зеленых жетона.

«Это средство оплаты выводится из обращения в столичном метрополитене. Предприятие переходит на электронный билет», - напомнили в метрополитене.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги
Туфли мужские летние 2017