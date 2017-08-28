Санкции Службы безопасности Украины, которые в феврале применялись к компаниям-импортерам автогаза, не повлияли на резкий рост цен на него. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Министерства экономического развития Максим Нефедов.



«Санкции на внешнеэкономическую деятельность, которые мы администрируем по представлению СБУ, не остановили деятельность ни одного игрока на рынке. Когда выходит приказ о санкциях, он вступает в силу через 40 дней - собственно, чтобы можно было подать аппеляцию. В данном случае так и произошло, СБУ изменило представление - и мы отменили приказ до его вступления в силу», – отмети лон.

Нефедов также пояснил причины нынешнего роста цен на автогаз. «Если коротко – цены падали с начала года, все держали запасы низкими, затем россияне поставили на ремонт свои НПЗ, а также дали собственные экспортные лицензии только «Роснефти» плюс не хватает цистерн для быстрой смены логистики. Поэтому сейчас дефицит», – подчеркнул замминистра.

Напомним, в августе цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем до 16–16,5 грн/л.

Первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив поручил Министерству энергетики и угольной промышленности, Государственной регуляторной службе, Государственной фискальной службе и Антимонопольному комитету Украины изучить причины подорожания сжиженного газа.