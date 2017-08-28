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Объединение военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа РФ в понедельник привели в полную боеготовность в ходе проверки, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

«По сигналу боевой тревоги сегодня был поднят личный состав авиационных соединений и воинских частей, а также сил ПВО, дислоцированных на территории Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Северная Осетия-Алания и Крым», — сказал он, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что проверка проводится по приказу начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. 
ForUm

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