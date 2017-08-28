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В центре Киева вандалы разбили мемориальную доску Герою Небесной Сотни Романа Сеника. Об этом на своей странице в Facebook сообщила сестра Сеника Леся Лысак.

«Посмотрите, как беснуются в центре столицы, в День Независимости. Когда многомиллионное войско гордо шагает по центру столицы, когда вокруг тысячи полицейских, охранников и никто из них не замечает, как какая-то подлая, трусливая сволочь разбивает маленький монумент памяти Героя Небесной Сотни Романа Сеника», – написала она.

По словам Лысак, родные установили памятную доску за собственный счет.
ForUm

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