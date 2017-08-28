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Сегодня, 28 августа, в 9:40 в Киевской области на железнодорожном переезде Новые-Безрадичи-Подгорцы столкнулись пассажирский поезд, следовавший в Киев из Бердянска, и автомобиль Lexus.

Как сообщает 112.ua со ссылкой на пресс-службу «Укрзализныци», поврежден локомотив поезда. Его прибытие было задержано на один час.

Также в компании уточнили, что ДТП произошло в связи с «игнорированием водителем правил дорожного движения».

 В пресс-службе полиции Киевской области отметили, что в результате ДТП два человека пострадали – они доставлены в медицинское учреждение, степень тяжести их состояния выясняется. Пострадавшие в момент аварии находились в салоне автомобиля.  

В пресс-службе полиции не уточнили, является ли виновником происшествия водитель автомобиля, отметив, что сейчас все обстоятельства выясняются.

Происшествие уже зарегистрировано и в течение суток в связи с ним будет принято процессуальное решение. 
ForUm

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