Сегодня, 28 августа, в 9:40 в Киевской области на железнодорожном переезде Новые-Безрадичи-Подгорцы столкнулись пассажирский поезд, следовавший в Киев из Бердянска, и автомобиль Lexus.

Как сообщает 112.ua со ссылкой на пресс-службу «Укрзализныци», поврежден локомотив поезда. Его прибытие было задержано на один час.

Также в компании уточнили, что ДТП произошло в связи с «игнорированием водителем правил дорожного движения».

В пресс-службе полиции Киевской области отметили, что в результате ДТП два человека пострадали – они доставлены в медицинское учреждение, степень тяжести их состояния выясняется. Пострадавшие в момент аварии находились в салоне автомобиля.

В пресс-службе полиции не уточнили, является ли виновником происшествия водитель автомобиля, отметив, что сейчас все обстоятельства выясняются.

Происшествие уже зарегистрировано и в течение суток в связи с ним будет принято процессуальное решение.