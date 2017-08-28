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Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в поселке Гранитное Волновахского района Донецкой области тайник с взрывчаткой и боеприпасами, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что схрон был оборудован в разрушенной части действующей поселковой больницы. Оперативники спецслужбы обнаружили среди строительного мусора замаскированный ящик с двадцатью килограммами тротила, почти семь тысяч патронов калибра 7,62, сорок гранат ВОГ и одну противотанковую гранату.

По информации СБУ, тайник предназначался для диверсионной группы одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР».

Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
ForUm

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