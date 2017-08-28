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В Черниговском следственном изоляторе во время драки был убит заключенный, сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

«Прокуратура области безотлагательно отреагировала на факт ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами Государственного учреждения «Черниговский следственный изолятор», что привело к причинению телесных повреждений заключенному, который вскоре умер», – говорится в сообщении.

Проверкой, проведенной прокурорами по факту чрезвычайного происшествия, установлено, что в результате необеспечения надлежащего надзора и контроля за поведением заключенных в одном из участков учреждения стало возможным возникновение конфликтной ситуации между заключенными и драки.

В прокуратуре отметили, что обстоятельства смерти заключенного исследуются в уголовном производстве, досудебное расследование в котором осуществляется следственным подразделением Национальной полиции с предварительной квалификацией преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

«В то же время с целью предоставления оценки полноты выполнения служебных обязанностей персоналом учреждения прокурором инициировано уголовное производство с предварительной квалификацией преступления по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Досудебное расследование осуществляется следственным отделом прокуратуры области», – подчеркнули в ведомстве.

Также отмечается, что ход следствия в указанных уголовных производствах контролируются руководством региональной прокуратуры.
ForUm

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