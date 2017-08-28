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Похоже, что Россия собирается смириться с санкциями и сохранить статус-кво на Донбассе. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью изданию The Financial Times

«Но я не думаю, что это может привести к чему-нибудь хорошему. Ситуация, при которой Россия замораживает свои дипломатические и экономические отношения - явно не то, чего она может хотеть», - отметил он, сообщает LIGA.net.

В то же время, Волкер констатировал, что на данный момент конфликт в Украине только обостряется, и «пока мы что-нибудь не предпримем, все будет становиться только хуже».

«Российско-американские отношения важны, но они будут «хромать» до решения проблемы в Украине», - заявил также он. 

Напомним, 21 августа в Минске состоялась встреча за закрытыми дверями спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова. Стороны обсудили пути урегулирования конфликта на Донбассе.

Сурков после встречи с Волкером заявил, что ситуация на Донбассе не устраивает ни одну из сторон.
ForUm

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