В Харьковском районе 14-летний подросток погиб от удара током, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в Харьковский отдела полиции 25 августа от медиков Мерефянской центральной районной больницы.

Они сообщили, что в их заведение в тяжелом бессознательном состоянии с поражением электрическим током доставлен 14-летний житель поселка Утковка.

Сотрудниками полиции установлено, что подросток вместе с компанией находился на металлических конструкциях железнодорожного моста. Во время игры парень потерял равновесие, схватился за электрический провод и упал с трехметровой высоты. Несмотря на усилия врачей, мальчик умер в реанимации, не приходя в сознание.

Факт события внесен в Журнал единого учета правонарушений. Обстоятельства устанавливаются.