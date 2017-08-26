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Президент Украины Петр Порошенко поздравил сотрудников авиационной отрасли с Днем авиации. Об этом сообщается на странице Главы государства в Facebook.

«Искренне поздравляю украинских авиаторов с профессиональным праздником. Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир, а Украина носит гордое звание авиационного государства. Благополучия, счастья и безоблачного вам неба над головой», – говорится в сообщении.

Также украинских авиаторов с праздником поздравил и премьер-министр Владимир Гройсман.

«Поздравляю с Днем авиации Украины всех профессионалов, влюбленных в небо! Пусть небо будет мирным и безоблачным, а жизнь - здоровой и счастливой», – написал он на своей странице в Facebook.

 

 
ForUm

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