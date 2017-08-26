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От урагана «Харви» в американском городе Рокпорт, штат Техас, пострадали 10 человек. Об этом сообщает ABC News в своем Twitter.

CBS в своем микроблоге Twitter сообщает о том, что 211 тыс. человек остались без электричества, перелает 112 Украина.

Напомним, 26 августа мощный ураган «Харви», который, как ожидается, может привести к серьезным разрушениям в Техасе, достиг американского побережья.

Президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия в штате.

Позже сообщалось о том, что категория урагана «Харви» снижена с четвертой до третьей по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.
ForUm

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