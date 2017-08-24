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Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Маттис во время переговоров обсудили вопросы противодействия агрессии Российской Федерации против Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Выразил благодарность Администрации США за последний пакет ограничительных мер, который подтвердил, что США готовы брать на себя лидерское первенство в трансатлантическом фронте санкций. Надеемся, что Кремль таки услышит международное сообщество и прекратит свои гибридные провокации, попытки дестабилизации мира и безопасности. В противном случае цена агрессии будет расти», - рассказал Порошенко. Он добавил, что санкции не самоцель, а инструмент держать Россию за столом переговоров и обеспечить полную имплементацию Минского процесса.

В свою очередь, министр обороны США отметил, что сегодняшний день останется в его памяти и он «почувствовал свежее дыхание независимости и свободы». «Это мне напоминает о том, что Америке многое досталось не даром. Но, господин Президент, стоять рядом с Вами в этот день – это большая честь для меня. США также стоят рядом с Украиной. Мы поддерживаем вас в противодействии угрозам, в поддержку вашего суверенитета, целостности вашей территории, сохранения международного порядка в целом», - отметил Джеймс Мэттис.

Отдельно Президент Украины и министр обороны США обсудили вопрос незаконной аннексии Россией Крыма. «Мы не принимаем и никогда не примем аннексию Крыма Российской Федерацией и также подрыв со стороны России международно установленных границ», - отметил Мэттис.

Он заверил, что США и в дальнейшем оказывать помощь Украине в ее усилиях по защите территории страны и народа.
ForUm

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