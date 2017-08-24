В Житомире на площади имени С.П. Королева открыли памятный знак Героям Небесной Сотни. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Церемония состоялась в 21:00 23 августа.

Памятный знак Героям Небесной Сотни представляет собой композицию, которая состоит из скульптуры и триптиха. Триптих изготовлен из кортеновской стали – так называемого «вечного» металла. Ночью композиция подсвечивается.

В октябре 2016 года проходил онлайн-конкурс на лучшее предложение памятного знака в честь Героев Небесной Сотни. Было подано 17 предложений.