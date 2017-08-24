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Российская армия ворвалась на территорию Украины без объявления войны, как когда-то Гитлер. Об этом на параде по случаю 26-й годовщины Независимости, который состоялся в Киеве, заявил Президент Петр Порошенко.

По его словам, Украина помнит и своих героев, отдавших жизни за мирное будущее родной земли.

«Поклонимся каждой украинской семье, потерявшей мужа или сына, мать или дочь. С особой болью именно в эти дни вспоминаем героев Иловайска. Их коварно атаковали регулярные подразделения российской армии, которые ворвались на нашу землю – без объявления войны, как когда-то Гитлер. Вечная память воинам, павшим в боях за свободную, независимую Украину. Вечная им слава», - сказал Президент. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших героев.

Также присутствующие почтили не только военных, но и мирных граждан, погибших в войне. «В целом, более десять тысяч украинских жизней – на совести Кремля. Вовек не забудем и не простим никогда. И никому», - подчеркнул Порошенко.

 
ForUm

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